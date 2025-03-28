Главный тренер Реала не оставил без внимания критику своего коллеги в адресс мадридского клуба.

Карло Анчелотти не оставил без ответа критику Ханси Флика, который рассказывал о перенесенных матчах и восстановлении игроков в Ла Лиге.

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Тренер Барселоны заметил, что его команда в отличие от мадридцев, не отказывается играть матч с интервалом менее 72 часов, добавив: "Мы – не Реал, і я этим горжусь".

На это Анчелотти лаконично ответил: "Я согласен с Ханси Фликом... Реал – не Барселона", – намекая на разницу в подходах между двумя клубами.

Напомним, матч Барселона – Осасуна, который должен был состояться 8 марта, был перенесен на 27 марта из-за смерти врача каталонцев, а уже 30 марта обе команды проведут очередной тур в Ла Лиге.

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