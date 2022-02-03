Главный тренер Реала Карло Анчелотти заверил, что знал о завершении срока его тренерской лицензии.

Накануне появилась информация, что УЕФА обязал наставникая Реала снова пройти тренерские курсы, ведь срок действия диплома 62-летнего специалиста завершился в последний день 2021 года.

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"Пытаюсь уважать законы. Думаю, произошло недоразумение. Лицензия закончилась, но испанская федерация помогла мне, и я прошел курсы в октябре. Проблема – в коммуникации. Должен поблагодарить испанскую федерацию за организацию этих курсов", – цитирует Анчелотти AS.

Напомним, итальянский специалист начал тренерскую карьеру в далеком 1992-м. С этого времени Анчелотти успел поработать с рядом клубов, среди которых не один европейский гранд. В активе нынешнего наставника Реала несколько десятков выигранных трофеев. В частности, три победы в Лиге чемпионов.

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