"Нет никакого уныния, хотя очевидно, что Мбаппе – выдающийся футболист, и мы желаем ему удачи. У Реала очень сильный состав", – приводит слова Анчелотти Goal.

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Напомним, "сливочные" совершили несколько попыток приобрести француза, в частности предложив 220 млн евро, однако ПСЖ отказался отпускать свою звезду.

К слову, в текущем сезоне Мбаппе провел 5 матчей в составе ПСЖ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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