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"Криштиану – легенда Реала, я очень люблю и уважаю его. Но я никогда не думал подписывать его. Мы с нетерпением смотрим в будущее", – написал Анчелотти в Twitter.

Напомним, Роналду провел в Реале 9 лет, в течение которых выиграл 15 командных титулов и 5 "Золотых мячей".

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