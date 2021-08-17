Анчелотти отреагировал на слухи о возвращении Роналду в Реал
16:12 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти решил закрыть вопрос о возможности приглашения Криштиану Роналду.
Итальянец разочаровал фанатов клуба, которые хотели снова увидеть Криша в футболке "сливочных".
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"Криштиану – легенда Реала, я очень люблю и уважаю его. Но я никогда не думал подписывать его. Мы с нетерпением смотрим в будущее", – написал Анчелотти в Twitter.
Напомним, Роналду провел в Реале 9 лет, в течение которых выиграл 15 командных титулов и 5 "Золотых мячей".
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