Как сообщает Corriere dello Sport, Карло Анчелотти присвоена почетная степень магистра в области наук и техники профилактической и адаптированной двигательной деятельности.

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Отмечается, что Пармский университет отметил заслуги 64-летнего специалиста не только потому, что он стал первым тренером, который выиграл национальные титулы во всех главных европейских чемпионатах, а также за его человеческие качества.

Напомним, что Карло Анчелотти четыре раза выигрывал Лигу чемпионов – по два раза с Миланом и Реалом. Он также имеет титулы чемпиона Италии, Испании, Германии, Англии и Франции.

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