Агенты, которые вели переговоры, надеялись на подписание контракта 29 апреля в Мадриде, но 65-летний итальянский наставник заявил, что не согласится на предложение, сообщает Marca. Анчелотти лично связался с президентом Федерации футбола Бразилии, чтобы поблагодарить за интерес к его кандидатуре.

Анчелотти встретится с Пересом – он обсудит свою "капитуляцию"

Переговоры затянулись, когда тренер объяснил, что не сможет взять на себя руководство командой в июне и будет готов только в августе. В Бразилии надеялись, что он получит разрешение от Реала на уход в июне. Теперь, по сообщениям, Анчелотти останется на посту главного тренера Реала во время клубного чемпионата мира, который будет проходить с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

Также отмечается, что Анчелотти рассматривает вариант с Саудовской Аравией, где ему предлагают соглашение на 50 миллионов евро за сезон. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Анчелотти уже договорился с Федерацией футбола Бразилии о работе на ЧМ-2026.

Карло Анчелотти тренировал Реал с 2013 по 2015 год, а снова возглавил команду в 2021 году. С ним команда завоевала 15 трофеев.

Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматической битве с пятью голами