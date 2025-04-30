Сделка Анчелотти со сборной Бразилии сорвалась – тренер Реала имеет другой сенсационный вариант на 50 млн за сезон
Главный тренер Реала Карло Анчелотти не получит возможности возглавить сборную Бразилии.
Агенты, которые вели переговоры, надеялись на подписание контракта 29 апреля в Мадриде, но 65-летний итальянский наставник заявил, что не согласится на предложение, сообщает Marca. Анчелотти лично связался с президентом Федерации футбола Бразилии, чтобы поблагодарить за интерес к его кандидатуре.
Анчелотти встретится с Пересом – он обсудит свою "капитуляцию"
Переговоры затянулись, когда тренер объяснил, что не сможет взять на себя руководство командой в июне и будет готов только в августе. В Бразилии надеялись, что он получит разрешение от Реала на уход в июне. Теперь, по сообщениям, Анчелотти останется на посту главного тренера Реала во время клубного чемпионата мира, который будет проходить с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
Также отмечается, что Анчелотти рассматривает вариант с Саудовской Аравией, где ему предлагают соглашение на 50 миллионов евро за сезон. Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что Анчелотти уже договорился с Федерацией футбола Бразилии о работе на ЧМ-2026.
Карло Анчелотти тренировал Реал с 2013 по 2015 год, а снова возглавил команду в 2021 году. С ним команда завоевала 15 трофеев.
Барселона выиграла Кубок Испании, переиграв Реал в драматической битве с пятью голами