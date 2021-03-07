"Месси или Роналду? Это сложный выбор. Но я тренировал Криштиану, потому выберу его. У меня остались прекрасные воспоминания о работе с ним.

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Роналду забил кучу голов под моим руководством. Он всегда серьезно и профессионально относился к делу – это то, что я ценю больше всего.

Является ли он лучшим игроком, которого я тренировал? Одним из них, безусловно. Я не стану говорить, что он самый лучший, так как у меня длинный список игроков. Но он очень высоко, вне всяких сомнений", – сказал Анчелотти в интервью Sky Sports.

Напомним, Анчелотти и Роналду работали вместе в Реале с 2013 по 2015 гг. и завоевали 10-ю победу для мадридцев в Лиге чемпионов.

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