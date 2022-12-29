Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался по поводу Лионеля Месси, которого после победы на ЧМ-2022 стали считать одним из лучших в истории футбола.

"Месси – лучший в истории? Я не знаю. Трудно сказать, является ли он лучшим игроком в истории. Было бы несправедливо говорить так, потому что в каждую эру были очень хорошие игроки. Слова "Месси – лучший игрок в истории" не прозвучат из моих уст.

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Я наслаждался игрой стольких хороших игроков… Каждый день я тренировал обладателей "Золотого мяча". Я видел, как играли Кройфф, Марадона", – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, сборная Аргентины вместе с Месси стала чемпионом мира-2022, одолев Францию в феерическом финале. Таким образом, Лео выигрывал уже все самые весомые турниры, а также обладателем 7 "Золотых мячей" – больше всего в истории.

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