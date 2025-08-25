Карло Анчелотти вызвал 25 игроков на сентябрьские матчи квалификации к ЧМ-2026 против сборных Чили и Боливии. В него не попали две звезды Реала, Винисиус Жуниор и Родриго, информирует Sofascore Brasil.

Зато итальянский специалист включил в заявку двух представителей из чемпионата России – Луиса Энрике и Дугласа Сантоса (оба представляют Зенит). Причем Дуглас Сантос недавно обзавелся паспортом страны-террористки.

Бразилия сыграет с Чили 5 сентября, а с Боливией - 10 числа. Ранее "селесао" гарантировали себе участие на Мундиале.

