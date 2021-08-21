Позиция Бензема в центре нападения Реала не подлежит сомнению, а вот между Лукой Йовичем и Мариано Диасом в статусе резервного форварда Анчелотти отдал предпочтение сербу, сообщает AS.

Реал официально продлил контракт с Бензема, нарушив свое правило

По итогам предсезонной подготовки специалист решил, что сможет восстановить реанимировать карьеру Йовича, сделав его вновь "форвардом-киллером". Сам Анчелотти уже выразил слова поддержки сербскому нападающему.

А вот Мариано он посоветовал подыскать новый клуб, поскольку нападающий будет очень мало игрового времени в Реале. Впрочем, доминиканец пока не желает покидать Мадрид через свою зарплату – 5 млн евро в год.

К слову, Йович провел вторую часть прошлого сезона в Айнтрахте, где в 18 матчах отметился 4 голами. Мариано же сыграл в 22 матчах за Реал, но забил лишь однажды.

"Это трагедия": Анчелотти определился с судьбой Лунина – фанаты Реала упрекают Куртуа, барселонцы злорадствуют