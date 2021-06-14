Анчелотти одобрил уход Лунина из Реала, – Don Balon
14 июня 23:08 - Читати українською
Украинский голкипер Реала Андрей Лунин останется в Испании.
Реал согласился с желанием Андрея Лунина получать игровую практику в другом клубе, сообщает Don Balon.
Среди претендентов на украинца называют Кадис, который готов арендовать 22-летнего вратаря. Новоиспеченный тренер мадридцев Карло Анчелотти одобрил такой трансфер Андрея. Несмотря на такое решение, в Реале все еще верят, что Лунин в будущем будет полезным "сливочным".
Напомним, в прошлом сезоне украинец провел лишь один матч за Реал.
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