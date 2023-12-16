"Я не могу сказать, в каком клубе мира сложнее всего работать. В общем для тренера вполне нормально получать критику. Нужно принимать это. Тренер может говорить, справедлива она или нет.

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Тренера судят по результату, всем все равно на его методы, умение управлять игроками. Все зависит только от того, побеждает он или нет, и мы должны это принимать. Хави знает все это и умеет справляться с этим. Он хороший тренер", – цитирует Анчелотти издание Marca.

Реал занимает второе место турнирной таблицы, отставая от Жироны на 2 очка. Барселона идет на четвертой строчке, имея в своем активе 34 турнирных балла.

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