Главный тренер Реала Карло Анчелотти превращается в самого успешного тренера Лиги чемпионов.

Реал минимально одолел Шахтер в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа стала 102-й для Карло Анчелотти в главном турнире Европы.

Анчелотти раскрыл фишку, которую применил специально под Шахтер в Лиге чемпионов

Таким образом, итальянский специалист установил рекорд. Правда, не абсолютный – столько же побед у сэра Алекса Фергюсона.

Через неделю у Анчелотти есть шанс обойти легендарного коллегу. Нужно обыграть Шахтер в Варшаве в ответном матче.

Карло 4 раза выигрывал Лигу чемпионов: дважды с Миланом и дважды с Реалом. Последний успех был в прошлом сезоне – Реал в финале обыграл Ливерпуль.

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