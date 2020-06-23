Анчелотти обвиняют в налоговых махинациях на серьезную сумму

Испанская прокуратура обвинила главного тренера Эвертона Карло Анчелотти в уклонении от уплаты налогов.

Испанские правоохранительные органы утверждают, что итальянец совершил нарушение налогового законодательства в период с 2014 по 2015 год, когда Анчелотти тренировал мадридский Реал, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, специалист скрыл информацию о доходах от имиджевых прав, чтобы уклониться от выплаты налогов на сумму 1 миллион евро. В налоговой считают, что за этот период 61-летний тренер заплатил только 10 процентов от доходов, хотя должен был заплатить 45.

К слову, в последние годы преследованиям со стороны испанской налоговой подверглись известные спортсмены, в том числе Лионель Месси и Криштиану Роналду. Месси получил 21 месяц тюремного заключения условно, а Роналду заплатил 18,8 млн евро штрафа.

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