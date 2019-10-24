Анчелотти обошел Венгера по количеству выездных побед в Лиге чемпионов, впереди – Фергюсон

Победа над австрийским Зальцбургом (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стала особенной для наставника итальянского Наполи Карло Анчелотти.

Опытный тренер одержал свою 32-ю выездную победу в рамках ЛЧ, сообщает Gracenote Live.

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По этому показателю Анчелотти обошел многолетнего рулевого лондонского Арсенала Арсена Венгера. У француза – 31 победа. Лидирует в зачете сэр Алекс Фергюсон. У легендарного шотландца в активе 39 побед.

Отметим, что Карло Анчелотти работал с Миланом, лондонским Челси, ПСЖ, мадридским Реалом, Баварией. Наполи 60-летний специалист возглавляет с мая 2018 года.