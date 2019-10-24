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Анчелотти обошел Венгера по количеству выездных побед в Лиге чемпионов, впереди – Фергюсон

12:05 22 Читати українською
Анчелотти обошел Венгера по количеству выездных побед в Лиге чемпионов, впереди – Фергюсон
Анчелотти, Фергюсон и Венгер / Getty Images

Победа над австрийским Зальцбургом (3:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов стала особенной для наставника итальянского Наполи Карло Анчелотти.

40’ Эрлинг Холанд
72’ Эрлинг Холанд
 
Дрис Мертенс 17’
Дрис Мертенс 64’
Лоренцо Инсинье 73’
17’ Дрис Мертенс
40’ Эрлинг Холанд
64’ Дрис Мертенс
72’ Эрлинг Холанд
73’ Лоренцо Инсинье

Опытный тренер одержал свою 32-ю выездную победу в рамках ЛЧ, сообщает Gracenote Live.

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По этому показателю Анчелотти обошел многолетнего рулевого лондонского Арсенала Арсена Венгера. У француза – 31 победа. Лидирует в зачете сэр Алекс Фергюсон. У легендарного шотландца в активе 39 побед.

Отметим, что Карло Анчелотти работал с Миланом, лондонским Челси, ПСЖ, мадридским Реалом, Баварией. Наполи 60-летний специалист возглавляет с мая 2018 года.

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Теги
Наполи Наполи Лига чемпионов Рекорды Карло Анчелотти Карло Анчелотти Арсен Венгер Арсен Венгер Алекс Фергюсон Зальцбург - Наполи
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