Новоиспеченный наставник Реала Карло Анчелотти трогательно поблагодарил "ирисок" и просто объяснил выбор в пользу "бланкос".

"Я с огромным уважением отношусь к Эвертону и надеюсь, что он сможет достичь всех целей, которые стоят перед клубом.

Реал официально назначил Анчелотти новым главным тренером

Хотя я наслаждался временем в команде, я имел неожиданную возможность, которая, считаю, на сегодняшний день является лучшим вариантом для меня и моей семьи", – цитирует Анчелотти официальный сайт "ирисок".

Заметим, Карло имел действующий контракт с Эвертоном до 2024 года, но стороны досрочно прекратили сотрудничество. 61-летний итальянец подписал соглашение с Реалом на 3 года.

Анчелотти уже возглавлял Реал с 2013 по 2015 год, а под его руководством мадридцы выигрывали Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок и Суперкубок Испании.

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