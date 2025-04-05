"Сейчас бороться за победу в Ла Лиге намного сложнее, но у нас есть шанс, пусть и намного меньший. Надо бороться до конца.

Сенсационное поражение мадридцев в пользу Барселоны в видеообзоре матча Реал – Валенсия – 1:2

Нереализованный пенальти Винисиуса? Это был тяжелый сезон для наших пенальтистов. Я пытался придать Винисиусу уверенности после игры на Метрополитано, но он не реализовал и этот.

Мы создали много моментов и немного не хватило эффективности и отбора мяча, но были очень близки к тому, чтобы забить. Многого не хватало, чтобы забить два гола. Мы рискнули в конце и упустили контратаку. Мы хорошо выступили в нападении, за исключением недостатка эффективности. С чем нам было трудно, так это с отбором мяча.

Куртуа сегодня тренировался и чувствовал себя хорошо. Из-за этих сомнений насчет Тибо мы предпочли не рисковать Луниным. Ему понадобится еще несколько дней на восстановление. Тогда посмотрим во вторник. У нас есть варианты", – цитирует Анчелотти Marca.

Напомним, Реал имеет 63 очка и находится на втором месте в таблице Ла Лиги.

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