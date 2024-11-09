Главный тренер Реала Карло Анчелотти оценил игру против Осасуны (4:0) в 13 туре Ла Лиги. У "сливочных" травмировались сразу три игрока.

"Хороший матч, мы начали его хорошо контролируя, не спеша... Когда Винисиус забил, стало еще лучше. Он невероятный игрок и, как видите, второе место в голосовании на "Золотой мяч" не повлияло на него.

Ассист Лунина и хет-трик Винисиуса в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 4:0

Рауль играл очень хорошо, с большой индивидуальностью. Мы должны поблагодарить молодежную команду и его за работу, которую они проделали с ним. Это игрок, который нам нужен в этот момент. Мбаппе создал очень хорошие связи. Он не забивал, но участвовал во многих играх, что важно.

Мы оцениваем нескольких правых защитников. Зимние трансферы? Не должны спешить с решением, будем оценивать в ближайшие месяцы. Сейчас ничего сделать нельзя.

Я не думаю о трансферах, потому что до рождественских каникул мы должны придерживаться того, что имеем. Сегодня Вальверде играл на позиции крайнего защитника, что, по моему мнению, хорошо, Рауль играл на позиции центрального защитника... Будем делать то же, что и в прошлом году.

Требования этого расписания не позволяют игрокам достаточно отдохнуть. Это общая проблема, а не только наша", – цитирует Marca Анчелотти.

Напомним, что в матче против Осасуны травмы получили Милитао, Родриго и Лукас Васкес.

Лунин ассистом помог Винисиусу оформить хет-трик – украинец повторил 30-летний подвиг, ужас Милитао, 4:0 от Реала