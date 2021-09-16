Анчелотти: Никто не ожидал, что Шериф победит Шахтер, мы должны быть осторожными
Главный тренер Реала Карло Анчелотти поделился впечатлениями от поединка ЛЧ против Интера (1:0).
"Реалу было трудно. В первом тайме Интер держал высокий темп, что отразилось на них во второй половине игры. Матч был очень сбалансированным. Мы теряли мяч слишком часто, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы защитили себя.
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Мы и Интер – фавориты, мы воспользовались своим преимуществом. Однако никто не ожидал, что Шериф выиграет у Шахтера. Мы должны быть осторожны", – цитирует Анчелотти Di Marzio.
Напомним, в группе D Шериф и Реал возглавляют квартет с тремя очками, Интер и Шахтер на 3-м и 4-м местах соответственно.
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