"Мы очень рады, очень довольны. Эвертон спустя столько времени смог победить на Энфилде – это хороший подарок для наших болельщиков. Мы сыграли хорошо, были сосредоточены и выполнили объемный кусок работы.

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Когда у нас возникали голевые моменты, мы действовали эффективно. Эвертон заслужил три очка. Дерби – это особый матч, но нам также нужно набирать зачетные баллы и дома. Сейчас на своем стадионе мы играем недостаточно хорошо", – цитирует Анчелотти BBC.

К слову, "ириски" победили Ливерпуль на Энфилде впервые с сентября 1999 года.

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