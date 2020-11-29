Эмоциональный момент случился во время минуты прощания с легендарным аргентинцем, которую организовали перед матчем Эвертон – Лидс.

Симеоне сорвал минуту молчания в память о Марадоне – никто не поддержал тренера Атлетико

Игроки и тренеры обеих команд аплодировали, но мысли Анчелотти были в другом месте. Итальянский специалист долго сжимал губы, пока по его лице не покатились слезы. За годы карьеры игрока Карло в составе Ромы и Милана не раз противостоял Марадоне, который тянул на своих плечах Наполи.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Легенду уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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