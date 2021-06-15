Украинский голкипер Андрей Лунин остается в эпицентре слухов и спекуляций СМИ. Все из-за его будущего в Реале.

Накануне СМИ запестрели информацией о том, что Карло Анчелотти одобрил уход 22-летнего футболиста. Главным претендентом назывался Кадис, который якобы мог его арендовать.

Анчелотти одобрил уход Лунина из Реала, – Don Balon

Как стало известно Футбол 24, наставник "бланкос" не принимал никакого решения по поводу Лунина. Если Андрей и покинет Реал, то только по собственному желанию. Он хочет получать больше игрового времени, ведь в прошлом сезоне сыграл всего один матч.

Мадридцы же рассматривают исключительно аренду, руководство до сих пор в него верит. Сейчас для Лунина есть одна реальная опция – Гранада, которая в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги Европы. Такой вариант стал возможным после перехода основного голкипера Руи Силвы в Бетис.

Напомним, Андрей перебрался в Реал в 2018-м. "Бланкос" уже успели трижды отдать его в аренду – в Леганес, Вальядолид и Овьедо.

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