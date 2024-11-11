Во время последнего матча с Осасуной украинский голкипер показал себя отличным ассистентом, обеспечив Винисиуса пасом на третий гол.

Реал заплатил огромную цену за победу 4:0 с ассистом Лунина – еще 2 лидера пропустят суперматч ЛЧ против Ливерпуля

Несмотря на плановое возвращение Куртуа, Карло Анчелотти высоко оценил вклад Лунина в недавние победы команды, сообщает DefensaCentral. По информации источника, итальянский тренер понимает, что вероятное возвращение бельгийца оставит Андрея на скамейке запасных, однако ему будет "больно" это делать.

Напомним, в текущем сезоне Лунин провел за Реал 5 матчей, в которых пропустил 8 голов и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 25 млн евро.

Лунин ассистом помог Винисиусу оформить хет-трик – украинец повторил 30-летний подвиг, ужас Милитао, 4:0 от Реала