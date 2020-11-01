"У каждого клуба – свои цели. Цель мадридского Реала – выигрывать трофеи, в Эвертоне мы хотим быть конкурентоспособными в Премьер-лиге и попасть в Лигу Европы. Это немного разные вещи. Конечно, мы тоже хотим выигрывать трофеи, и мы это сделаем, но нужно немного больше времени, чем другим топ-клубам, которые я тренировал.

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Здесь я чувствую себя хорошо. Хотел бы остаться дольше, чем на два или три года, как в предыдущих клубах. Кроме того, это другой проект, который уже был понятен и амбициозен, когда я впервые встретился с владельцами клуба. Это причина, почему я подписал контракт.

Я счастлив. Мне нравится, где я живу и работаю. Эвертон – семейный клуб, и мне нравится здесь работать", – цитирует Анчелотти Goal.

Напомним, Анчелотти возглавил мерсисайдский клуб в декабре 2019 года. Прошлый сезон Эвертон завершил на 12 месте в турнирной таблице АПЛ. Нынешнюю кампанию "ириски" начали крайне мощно и после 6 сыгранных туров делили лидерство со своими соседями – Ливерпулем.

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