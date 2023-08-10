До травмы Тибо Куртуа Реал не планировал тратить летом деньги на нового вратаря, несмотря на недовольство Карло Анчелотти Андреем Луниным.

В четверг, 10 августа, основной вратарь Реала Тибо Куртуа порвал крестообразные связки левого колена.

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"В марте Карло Анчелотти просил руководство клуба о покупке резервного вратаря для Куртуа - его не устраивал Андрей Лунин. Некоторое время клуб рассматривал кандидатуры Роберта Санчеса, Буну, Гассанигу и Давида Сорию. Однако из-за травмы Куртуа Реалу теперь нужен не второй вратарь, а основной.

Реал не планировал тратить этим летом деньги на вратаря, но теперь клубу придётся выйти на трансферный рынок – Анчелотти не доверит Лунину место в старте", – отмечает Relevo.

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