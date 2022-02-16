"Так получилось, что мы потеряли комфортный для себя результат на поле соперника из-за гола на последних минутах. В обороне мы провели этот матч хорошо, но не были достаточно агрессивными. Чего Реалу не хватило, это контроля мяча. Объяснить это поражение достаточно просто – мы не работали с мячом так, как планировали сначала.

Незабитый пенальти Месси и гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Реал – 1:0

У нас еще есть игра дома, и нам нужно теперь думать о двух забитых мячах на своем поле и отсутствии пропущенных. Это единственное, что нам сейчас может помочь. Я оптимистично сконфигурирован перед игрой на Бернабеу. После матча я поговорил с Орсато и сказал ему, что он дал нам две незаслуженные карточки. Менди и Каземиро из-за этого пропустят следующую игру.

Что касается игры Бензема, то у него не было проблем с физической составляющей после травмы. Этот матч он выдержал уверенно, хотя я и заменил его за пять минут до конца основного времени. Проблема в том, что мы не могли довести мяч до него. Обычно у нас не возникает проблем в этом компоненте, когда нас высоко прессингуют, но сегодня ситуация была не в нашу пользу.

Мбаппе просто не остановить. Мы пытались контролировать его движения. Милитао, в частности, провел хороший матч, но Килиан всегда может придумать что-то такое, что оставит не у дел соперников. Вот он это и придумал на последней минуте компенсированного времени. Мбаппе – лучший футболист мира прямо сейчас", – цитирует Анчелотти официальный сайт Реала.

ПСЖ на последних минутах вырвал победу над Реалом – Месси не забил пенальти, магия Неймара и Мбаппе добила Мадрид