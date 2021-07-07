Анчелотти обратился к боссам Реала с просьбой приобрести вингера Эвертона и сборной Бразилии Ришарлисона, сообщает ESPN Brazil.

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Одним из аргументов для перехода бразильца в Мадрид является совместная работа в Эвертоне. Специалист знаком со способностями футболиста и уже позвонил экс-подопечному, рассказав о намерении подписать его в Реал. Трансфер может состояться уже после завершения Копа Америка-2021, где Ришарлисон может помочь сборной Бразилии выиграть второй трофей подряд.

К слову, бразилец сыграл 40 матчей в составе Эвертона в прошлом сезоне, записав в свой актив 13 голов и 3 ассиста.

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