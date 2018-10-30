Анчелотти: Наполи заставил Рому плохо играть

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти прокомментировал ничью с Ромой (1:1).

"Все видели игру, мы играли очень хорошо и я очень счастлив подходом своей команды к игре. Несмотря на сложности после пропущенного быстрого мяча, мы продолжили давление на протяжении всех 90 минут.

Наполи – Рома – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мы не играли мелко, но заставили Рому играть способом, от которого они не получают удовольствия. Это правда, что мы опускались больше, чем мы бы хотели.

Мартинес сказал, что счастлив был остаться на скамейке запасных. Если кто-то бы такое сказал, я бы спросил, что с ним не так", – цитирует Анчелотти Football Italia.

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