"Для будущего проекта Реал должен подписать центрфорварда. У Бензема уже солидный возраст, пусть даже он прекрасно справляется со своими задачами.

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О моей дальнейшей карьере не говорю. Я уже сказал. Дедлайн в сборной Бразилии – бред, я ни с кем не контактировал.

У нас есть положительные сигналы относительно Модрича. Бензема немного уставший, но он выйдет в старте, если будет готов", – сказал Анчелотти перед матчем против Реал Сосьедада.

Мадрид встретится с басками во вторник (2 мая). "Сливочные" отстают от Барселоны в чемпионате на 9 очков за 6 туров до финиша. Бензема в этом сезоне забил 29 голов за Реал и выиграл "Золотой мяч".

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