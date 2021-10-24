"Обе команды меняются, но нас в любом случае ждет замечательная игра. Физически мы становимся лучше. Мы еще не знаем, каких высот могут достичь такие игроки, как Ансу Фати или Винисиус Жуниор, но мы точно знаем, что Классико всегда будет очень большим матчем.

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У меня те же ощущения, что и в моменты, когда Криштиану и Месси были на поле. Это особенный матч. Теперь в командах другие игроки, но я считаю молодежь Барселоны невероятной. Эль Классико будет существовать и без Месси, Криштиану и Рамоса, а в будущем – и без тех, кто сыграет сегодня", – цитирует Анчелотти Marca .

Заметим, перед очным поединком "Королевский клуб" опережает "блаугранас" на два пункта. Сам матч начнется 24 октября на Камп Ноу в 17:15 по Киеву.

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