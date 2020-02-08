Анчелотти: Надеюсь, чемпионство Ливерпуля произойдет не на Гудисон Парк

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти выступает за интригу в английском первенстве и не хотел бы, чтобы судьба чемпионства решалась в мерсисайдском дерби.

"Ливерпуль собирается выиграть АПЛ. Я надеюсь, что это произойдет не на Гудисон Парк. Есть много других стадионов. Почему Гудисон Парк?" – цитирует Анчелотти издание Daily Mail.

Анчелотти признался, что был близок к назначению главным тренером Ливерпуля

Напомним, матч между Эвертоном и Ливерпулем в рамках 30-го тура английской Премьер-лиги состоится 16 марта. В первой встрече сезона, состоявшейся в 15-м туре АПЛ, "ириски" уступили "красным" с разгромным счетом 2:5.

После 25 туров чемпионата Англии Ливерпуль уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 73 очка. Ближайшего преследователя – Манчестер Сити – команда опережает на 22 пункта.

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