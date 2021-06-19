Тренер Реала Карло Анчелотти раздумывает над трансферной политикой. Итальянец приглянулся к Бундеслиге и нашел желаемое.

Рафаэл Геррейро из дортмундской Боруссии стал трансферной целью "сливочных", информирует Mundo Deportivo со ссылкой на Bild.

Реал получил неожиданные проблемы с продажей Йовича

27-летний португалец очень нравится Анчелотти. Геррейро должен заменить в команде Марсело. Правда, препятствием на пути к такому трансферу является стоимость игрока – Боруссия хочет получить за него 60 миллионов евро. Реал пока не готов столько платить за защитника.

К слову, контракт Рафаэла с "шмелями" рассчитан до лета 2023-го. В прошлом сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, отметившись 6-ю голами и 11-ю ассистами.

Серхіо Рамос покинув Реал: 16 миттєвостей легендарного капітана в Мадриді – брудні фоли, пристрасні голи, титул короля