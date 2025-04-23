Руководство сборной Бразилии делает все, чтобы заставить наставника Реала Карло Анчелотти покинуть Мадрид.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) заинтересована в назначении итальянского специалиста на должность главного тренера национальной команды. Переговоры могут ускориться в ближайшие 10 дней, сообщает Relevo.

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Как утверждает издание, CBF предлагает Анчелотти зарплату, сопоставимую с той, которую он получает в Реале. Если Карло согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров сборных, если не самым. Контракт будет действовать до конца чемпионата мира-2026.

Стоит напомнить, что итальянский специалист в Мадриде получает около 10 млн евро за год.

Другим вариантом для сборной Бразилии является Жорже Жезус, но именно Карло Анчелотти является фаворитом.

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