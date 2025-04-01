Флорентино Перес посетил клубную базу "бланкос" в Вальдебебасе, чтобы встретиться с главным тренером команды Карло Анчелотти. Как информирует Marca, в такой способ Перес решил выразить доверие и внушить тренеру спокойствие на фоне последних слухов, которые отправляют итальянского специалиста из Мадрида.

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Сообщается, что в последние дни мая тренер и президент сядут за стол переговоров и решат, что будет с будущим тех или иных игроков Реала. Не раньше этого срока.

Контракт Анчелотти с Реалом действует до лета 2026 года, но Перес не спешит предлагать ему продление соглашения. Тем временем самого Анчелотти сватают в сборную Бразилии и прочат на его место Хаби Алонсо.

В то же время контракт Анчелотти с Реалом предполагает, что последний год Карло может провести в Мадриде на другой должности. "Видеть Анчелотти в Вальдебебасе не в статусе главного тренера было бы странным", – констатирует источник.

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