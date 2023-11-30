Итальянский специалист Карло Анчелотти еще не определился со своим будущим, хотя все казалось очевидным.

У Анчелотти есть контракт с Реалом до лета 2024-го. Ожидалось, что по завершении сезона Карло покинет Мадрид и возглавит сборную Бразилии. Тамошняя федерация даже получила письменное подтверждение, что тренер готов взять руль "селесао".

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Однако теперь Анчелотти может "кинуть" Бразилию. Дело в том, что все договоренности носили неофициальный характер (тренер может начать официальные переговоры с 1 января) и держались на честном слове тренера, сообщает The Athletic. Карло не готов отказываться от нового соглашения с Реалом.

В Мадриде хотят продолжить сотрудничество с Анчелотти, но рассматривают запасные варианты. Фаворит на должность – Хаби Алонсо, очень круто работающий в Байере. Другой претендент на тренерское кресло Реала – Роберто Де Дзерби, который после Шахтера тренирует Брайтон.