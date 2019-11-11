Анчелотти может быть уволен с поста тренера Наполи в ближайшее время – есть неожиданный кандидат на замену

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти может покинуть пост наставника команды в ближайшее время.

Наставник Наполи Карло Анчелотти может быть уволен со своей должности в случае неудачных результатов в ближайших двух матчах, информирует Sport Mediaset.

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Главным претендентом на должность является экс-тренер Милана Дженнаро Гаттузо. Добавим, что на прошлой неделе между Анчелотти и президентом Наполи Аурелио Де Лаурентис разгорелся конфликт после того, как президент клуба замкнул игроков Наполи на базе из-за неудовлетворительных результатов.

Следует отметить, что Наполи не побеждает в течение пяти матчей во всех турнирах. В чемпионате Италии партенопейцев занимают седьмое место и отстают от Ювентуса на 13 очков.

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