Ботафого на своем официальном сайте объявил о назначении Давиде Анчелотти на должность главного тренера. 35-летний специалист заменил Ренату Пайву, который был уволен после вылета команды с Клубного ЧМ.

Ноттингем Форест усилился звездой клубного ЧМ – он забивал ПСЖ

Анчелотти-младший подписал контракт до конца 2026 года и не будет совмещать работу с работой в сборной Бразилии. Однако в соглашении есть пункт, который позволит ему вернуться в "селесао" на период Мундиаля, если Бразилия попадет на ЧМ-2026.

Ранее Давиде помогал своему отцу Карло Анчелотти в Реале и сборной Бразилии.

Диогу Жота – особый джокер Клоппа: хет-трик в ЛЧ, перфомансы с Арсеналом, последний гол за Ливерпуль на глазах Миколенко