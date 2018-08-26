Анчелотти: Матч с Миланом был очень эмоциональным, а мне даже не пришлось платить за билет

Наставник Милана Карло Анчелотти поделился впечатлениями от матча с Миланом, в котором его команда совершила невероятный камбэк.

"Милан провел хороший матч, но, уступая 0:2, мы показали огромное желание не проиграть, верили в свои шансы и сумели мощно отреагировать.

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У меня особые воспоминания о каждом игроке, с кем я работал, но с Гаттузо у меня особые отношения.

Это был замечательный вечер, полный эмоций. Нам посчастливилось побывать на этом матче, а мне даже не пришлось платить за билет!

Милан на самом деле не был особенно опасен в атаке, но застал нас врасплох двумя простыми голами. Нам пришлось непросто, мы поменяли схему, а трибуны погнали нас вперед исправлять ситуацию", – цитирует Анчелотти портал Football Italia.

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