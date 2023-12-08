"Трансфер Мбаппе в Реал? Я не буду ничего комментировать относительно Мбаппе, то, что может произойти в Реале, и то же самое касается моего будущего", – приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.

Реал предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе – мадридцы поставили жестокий ультиматум звезде ПСЖ и имеют план "Б"

Напомним, Реал уже несколько раз пытался подписать Килиана Мбаппе, впрочем, все попытки провалились. Президент мадридцев Флорентино Перес, несмотря на неудачи, до сих пор считает, что француз это весомый вклад в будущее его команды, поэтому будто бы сделает еще одну попытку привлечь 24-летнего игрока в январе.

Добавим, что Мбаппе провел 18 матчей за ПСЖ в текущем сезоне, в которых отметился 18 голами и 2 ассистами.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?