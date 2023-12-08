Анчелотти лаконично ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе в Реал
22:55 - Читати українською
Наставник Реала Карло Анчелотти уже начинает раздражаться из-за вопросов относительно Килиана Мбаппе в мадридском клубе.
"Трансфер Мбаппе в Реал? Я не буду ничего комментировать относительно Мбаппе, то, что может произойти в Реале, и то же самое касается моего будущего", – приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо.
Реал предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе – мадридцы поставили жестокий ультиматум звезде ПСЖ и имеют план "Б"
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