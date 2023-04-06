Игроки Реала эмоционально отреагировали на подарок Анчелотти после Классико – вирусное видео
6 апреля 17:30 - Читати українською
Главный тренер Реала Карло Анчелотти расхвалил свою команду после победы над Барселоной.
завершено
Винисиус Жуниор 45+1’
Карим Бензема 50’
Карим Бензема 58’
Карим Бензема 81’
45+1’ Винисиус Жуниор
50’ Карим Бензема
58’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
"Прежде всего хочу вас поздравить. Горжусь такой игрой. Сидеть на скамейке и видеть такую игру - гордость для меня и для всех, кто работает с вами.
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Я вам соврал, это был не финал, это был полуфинал. Мы еще должны сыграть в финале. И еще. Завтра выходной!" – обращается на видео к игрокам Анчелотти.
Напомним, что Реал обыграл Барселону (0:4) в Кубке Короля и завоевал путевку в финал, где встретится с Осассуной. Матч запланирован на 6 мая.
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