"Прежде всего хочу вас поздравить. Горжусь такой игрой. Сидеть на скамейке и видеть такую игру - гордость для меня и для всех, кто работает с вами.

"Он является примером для всех нас": полузащитник Реала – о Бенземе

Я вам соврал, это был не финал, это был полуфинал. Мы еще должны сыграть в финале. И еще. Завтра выходной!" – обращается на видео к игрокам Анчелотти.

Carlo Ancelotti's post-match team talk:



"Proud, proud to see a match like this."



"Second, I lied to you. It was not a final. This was a lie, it was a semi-final, the final we still have to play. [laughs]."



"And third, listen now, tomorrow is a day off."pic.twitter.com/aHH5pOOtW7 — Football España (@footballespana_) April 6, 2023

Напомним, что Реал обыграл Барселону (0:4) в Кубке Короля и завоевал путевку в финал, где встретится с Осассуной. Матч запланирован на 6 мая.