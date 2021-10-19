Анчелотти: Я часто смотрел матчи сборной Украины только ради Шевченко
Главный тренер Реала Карло Анчелотти признался, что следил за тренерской карьерой Андрея Шевченко.
"Да, я часто смотрел матчи сборной Украины только ради Андрея Шевченко. Также там работали Тассотти, Малдера... Мы все дружим.
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Мне очень импонировала их работа, как они работали со сборной Украины", – рассказал Анчелотти в эфире YouTube-канала Бомбардир.
Напомним, итальянский специалист возглавлял Милан, когда там играл Шевченко. Вместе они выиграли Лигу чемпионов в 2003 году. Пока единственным тренерским опытом украинца остается работа в сборной Украины, которую он возглавлял с 2016-го по 2021 год.
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