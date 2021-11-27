Наставник "сливочных" Карло Анчелотти признался, что прекрасно себя чувствует в столице Мадрида и стремится задержаться здесь на длительное время.

"Предложение Реала (снова возглавить команду – прим.) стало фантастическим сюрпризом, хотя я никогда не терял связи с клубом.

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Если бы все зависело от меня, остался бы до конца жизни здесь. Это лучшее место для футбола и жизни", – приводит слова Анчелотти Marca .

Напомним, Карло летом вернулся в столицу Испании в статусе тренера уже во второй раз. Королевский клуб возглавляет турнирную таблицу. Впервые итальянец работал в Реале на протяжении 2013-2015 годов.

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