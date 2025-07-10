В среду, 9 июля, Анчелотти был приговорен к одному году лишения свободы за налоговое мошенничество в 2014 году. Также итальянец был оштрафован на 386 361,93 евро. Итальянца признали виновным за неуплату налогов с доходов от имиджевых прав во время его работы в Реале в 2014 году.

Анчелотти получил тюремный срок: год за решеткой и огромный штраф

Как информирует ESPN, Анчелотти, скорее всего, получит условный срок отбывания наказания. Это объясняется тем, что, согласно испанскому законодательству, наказание в менее чем 2 года заключения за ненасильственные преступления редко требует от обвиняемого без предыдущих судимостей реального отбывания наказания.

В то же время отмечается, что испанская прокуратура требовала назначить для Анчелотти наказание в виде 4 лет и 9 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 3,2 миллиона евро.

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