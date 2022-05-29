"Два замечательных тренера двух замечательных команд. Каждый год они на вершине. Они знают, как правильно тратить деньги. Точнее, не они, а президенты, клубы, но по их совету. Мало только иметь деньги, надо знать, что с ними делать. И они это очень хорошо знают.

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Две команды со зрелыми футболистами, которые не возятся с молодыми игроками, их ростом и прогрессом. Они берут только продуктивных игроков. Оба тренера нацелены на высокие результаты сразу, у них нет времени ждать.

Карло Анчелотти – опытный тренер. Раньше – отличный футболист в центре поля, где ты не можешь быть очень хорошим, если не имеешь представления об игре. Он использовал эти знания в своей великолепной тренерской карьере.

Помимо своих качеств, связанных со специальной профессиональной подготовкой, у Анчелотти также очень сбалансированное поведение. Он очень спокоен, своим поведением он придает уверенность и чувство защищенности команде. Он сдерживает все напряжение, все злобу. Он невозмутимо жует жвачку каждый матч. Ты даже не знаешь, что от нее остается. У него, конечно, часто возникают противоречивые, напряженные чувства, но он держит их в себе.

Он читает игру, он чувствует ее, не паникует, не делает поспешных изменений, он решает критические ситуации спокойно и эффективно. Он получает все от игроков, он максимально конкретизирует их технические качества, максимально использует их опыт, ему удается по максимуму тренировать их, заставить их отдаваться на максимум", – цитирует Луческу Prosport.ro.

Напомним, накануне в финале Лиги чемпионов Реал благодаря голу Винисиуса минимально одолел Ливерпуль и стал 14-кратным победителем турнира.

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