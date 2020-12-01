Защитник Барсы Самюэль Умтити может попробовать свои силы на Туманном Альбионе.

Эвертон готовит предложение Барселоне по трансферу защитника Самюэля Умтити, сообщает Mundo Deportivo.

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В подписании 27-летнего француза лично заинтересован наставник ливерпульского клуба Карло Анчелотти. Барселона также не прочь продать Самюэля, поэтому ждет любых предложений по защитнику.

Умтити часто страдает от травм, например, в прошлом сезоне Ла Лиги игрок провел лишь 13 матчей. Напомним, Барса в 2016-м приобрела француза у Лиона за 25 млн евро.

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