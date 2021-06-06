Новоиспеченный наставник мадридцев Карло Анчелотти раздумывает над вариантом приглашения своего уже бывшего подопечного в Испанию.

Ришарлисон может присоединиться к Реалу, утверждает Football Insider. Анчелотти включил форварда Эвертона в список желаемых подписаний.

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Интересно, что зимой Ришарлисона якобы пыталась подписать Барселона, но Эвертон категорически отказал. Сейчас же вариант с продажей в другие клубы возможен, ведь "ириски" готовы к масштабной трансферной кампании после ухода Карло в Реал.

Заметим, контракт 24-летнего бразильца с англичанами действует до 2024 года. В прошлом сезоне форвард провел 40 матчей во всех турнирах, отличился 13-ю мячами и 3-мя голами. Transfermarkt оценивает Ришарлисона в 60 млн евро.

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