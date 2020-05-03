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Анчелотти хочет переманить в Эвертон капитана Милана, – СМИ

18:55 18 Читати українською
Анчелотти хочет переманить в Эвертон капитана Милана, – СМИ
Алессио Романьоли / LaPresse

Защитник итальянского Милана Алессио Романьоли попал в сферу интересов английского Эвертона.

"Ириски" в ближайшее трансферное окно попытаются подписать центрбека миланцев, сообщает Calciomercato.

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За Романьоли Эвертон готов отдать 35 млн евро. Ранее интерес к капитану "россонери" якобы проявляла Барселона, но сам 25-летний защитник не хочет переезжать в Испанию. Действующий контракт Романьоли с Миланом рассчитан до 2022 года, а менеджмент клуба уже работает над продлением сотрудничества со своим капитаном.

В нынешнем сезоне Алессио Романьоли провел 29 матчей во всех турнирах. В 2015 году миланцы оформили его трансфер за 25 млн евро.

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