Суд провинции Мадрида назначил суд над Карло Анчелотти в среду 2 апреля, сообщает Mundo Deportivo.

Лунин получил окончательный вердикт относительно участия в матче против своей экс-команды – видео с тренировки Реала

Обвинительная сторона требует для него четырех лет и девяти месяцев тюрьмы по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов на более чем миллион евро. По данным прокуратуры, Карло Анчелотти в 2014 и 2015 годах скрывал свои доходы от использования прав на изображения, утверждая, что якобы передал их другим лицам.

Добавим, что Карло Анчелотти может покинуть Реал уже этим летом и возглавить сборную Бразилии. Теперь проблемы с законом итальянца могут стать одним из главных аргументов для него, чтобы покинуть пост наставника "сливочных" и принять предложение "селесао".

Барселона разгромила Осасуну в трагическом матче – Флик повторил достижение легенды, но потерял лидера