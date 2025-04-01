Итальянский специалист признавался в любви к Мадриду и не планировал покидать клуб летом. Впрочем, ситуация изменилась в последнее время.

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Анчелотти начинает переосмысливать свое будущее из-за усталости, накопившейся за четыре года в Реале, а также из-за утечек в СМИ, которые, по его мнению, исходят от людей внутри клуба и ставят под сомнение его будущее. Итальянцу хорошо известно о контактах руководства "сливочных" с Хаби Алонсо.

Как сообщает The Athletic, еще один важный фактор – будущее его сына и ассистента Давиде Анчелотти, который уже некоторое время назад решил, что этот сезон станет для него последним в Реале. Если Давиде действительно уйдет летом, это станет серьезным ударом для Анчелотти как в профессиональном, так и в эмоциональном плане. Однако в руководстве Реала все еще уверены, что Анчелотти хочет остаться.

Ранее была информация, что тренер 64-летний итальянец попал в список кандидатов на должность в сборной Бразилии.

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