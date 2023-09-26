"Хаби Алонсо играл в моих командах. У него высокий уровень знаний о футболе, его дела в Байере складываются отлично. Я хотел бы, чтобы он когда-то оказался здесь. То же касается Рауля или Арбелоа. Это люди, которых я знаю и очень люблю. Надеюсь, когда-нибудь они смогут стать тренерами Реала.

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Все знают, что я очень счастлив, мне здесь очень хорошо, но сейчас мой контракт – не самая важная тема для разговора. Впереди много игр. Критика меня вообще не волнует. Каждый может говорить, что хочет, но я должен сосредоточиться на своей работе", – приводит слова Анчелотти Goal.

Напомним, контракт итальянца с Реалом рассчитан до конца сезона. СМИ утверждают, что Анчелотти уже договорился о работе в сборной Бразилии, а на его место придет Хаби Алонсо, прекрасно начавший кампанию во главе Байера.

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